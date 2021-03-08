Оккупационные российские войска готовы нагнетать эскалацию на Донбассе. Особенно учитывая то, что Москва позволила этим террористическим силам открывать огонь на поражение и уничтожение огневых точек украинской армии. По всему видно, что российский диктатор готов резко увеличить конфронтацию на донбасскому фронте, а возможно и бросить подчинены России силы в наступление по всему периметру НЕ оккупированной части Донбасса. Таким образом, в Украине остается меньше двух месяцев до того времени, когда улучшатся погодные условия и террористические формирования и тяжелая техника будут способны передвигаться не только центральными заасфальтированными дорогами. Фактически можно говорить о том, что односторонним выходом из хрупкого перемирия Россия посылает Украине четкий сигнал — «с вами договориться на наших условиях не удалось. Теперь мы будем вас принуждать к миру силой ». Теперь у украинского руководства остается в запасе не так уж и много вариантов реагирования на запугивание Кремля. Или оно заявит, что сейчас важно не поддаваться на российские провокации, и подчеркнет, что Украина в одностороннем порядке будет продолжать придерживаться «перемирие». Или же признает, что концепция — «просто нужно перестать стрелять", не сработала и нужно рассматривать возможности противостояния российским войскам, привлекая к обсуждению этого вопроса союзников Украины, в первую очередь, Соединенные Штаты, Великобританию, Канаду и Польшу. Сейчас возникают сразу вопрос, как теперь быть с широко разрекламированным отводом войск? Будут ли они возвращаться на предыдущие места своей дислокации? Ведь эти украинские территории в предыдущие годы так трудно отвоевывали у противника и так легко с них отошли. И что делать с «разминированием»? Ведь можно не сомневаться, что у врага давно уже на картах обозначены коридоры, по которым беспрепятственно можно продвигаться к НЕ оккупированных Россией территорий Донбасса. Неужели с самого начала было ясно, что этим поспешным разминированием открыли вражеской армии дорогу не только на Донбасс, но и на другие территории Украинского государства. Меньше о чем здесь говорить, это о потере времени, ведь несмотря на это «перемирие», российская сторона всю осень и зиму наращивала свои силы на донбасскому направлении и укрепляла боеготовность своих террористических подразделений. Поэтому для Путина возобновить активную фазу войны с Украиной не составляет никаких проблем. Необходимо просто удачно выбрать время. Не исключено, что одной из дат начала эскалации на Донбассе может быть запланирована Москвой на середину лета достройка «Северного потока-2». После чего у Кремля будут развязаны руки, и, как там считают, они на любое увеличение санкций смогут просто не обращать внимания. Если канцлер Германии Ангела Меркель поможет Путину достроить «Северный поток-2», то этим она подтолкнет Российскую Федерацию к новому вторжению на украинские земли. Ведь после этого Путин откажется от подачи газа в Европу через украинские газопроводы, мотивируя это решение тем, что для России, с экономической точки зрения, гораздо рентабельнее прокачивать газ в ЕС через «Северный поток-2». Путину нужна новая война с Украиной для того, чтобы на нее списать все колоссальные просчеты и проколы своего правления. Тогда, находясь в «патриотическом угаре», большинство россиян сразу же станут «патриотами». Не так давно Путин пообещал не бросать Донбасс при любых условиях. Еще бы. Донбасс, Приднестровье, Нагорный Карабах, Грузия, Осетия, Чечня, Беларусь, Сирия — Путину нужна война, нужны горячие точки по всему миру. А мир Путину точно не нужен. Россия сегодня в полушаге к тому, чтобы стать такой же закрытой страной, как Северная Корея. При таких условиях санкции не помешают Москве производить больше танков, самолетов и ракет. Путин делает ставку на то, что во время войны русские в коллективном «экстази патриотизма», забудут обо всех своих проблемах и несчастья. И народная любовь к «вождю нации» станет доминирующей силой, притушить «магму протестных настроений» и заблокирует извержения вулкана народного недовольства. Но поднимая ставки и мечтая обо всем Донбасс Путин не учел одного, слишком высокой может оказаться для него цена. Санкции резко усилятся, уровень жизни продолжит падать, цены и налоги будут расти, а зарплаты и пенсии нет. Выдержат весь этот груз проблем «путинские патриоты»? И нужно сделать ошибку на то, что персональными санкциями для России это точно не обойдется. Здесь Запад пойдет куда дальше, и дело может быть не только в «Северному потоку-2» или SWIFT — международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей. В Российской Федерации есть одно очень уязвимое место, санкции против которой Москва ничем не будет способна перекрыть. Это замена парка самолетов для перевозки гражданских пассажиров, замещение которых на российские займет десятилетия. Если на Западе прекратят обслуживание и поставку запасных частей для закупленных Россией самолетов Boeing и Airbus, то долго продолжать летать они не смогут. А если вдруг в Москве решат сами выпускать к ним запасные части, то и это не сработает. Поскольку комплектующие к самолетам должны быть только оригинальные, иначе в международных аэропортах их в небо не выпустят. Импортозамещение — это очень долгий и затратный процесс, на который нужны годы. Но об этом в Кремле почему-то думать не хотят. Москва зависима от международной кооперации по очень многим позициям. Путин должен на все это учитывать перед тем, как вынашивать свои милитаристские планы относительно Украины и других соседних государств.