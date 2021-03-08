Во время пожара в столичной недостроенной бани погибло три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. «8 марта в 01 час. 26 мин. в Святошинском районе в здании недостроенной бане (размером 10 × 8 м) возник пожар, в результате которого погибли 3 человека », — говорится в сообщении. Отмечается, что через полтора часа, в 03 год.10 мин., Пожар был ликвидирован. Добавляется, что огнем было уничтожено вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 м. Кв. К тушению привлекалось 29 человек и пять единиц техники ДСНС, добавили чрезвычайники. Напомним, в понедельник, 15 февраля, произошел пожар на ул. Чехова в Дарницком районе столицы. Возгорание произошло на территории частной усадьбы в Бортничах. К слову, вследствие пожаров, вспыхнувших в Одессе и области за прошедшие сутки, погиб один человек. Еще одного мужчину госпитализировали в больницу. Как сообщалось, 2 марта, в селе Некрасово возле Винницы произошел пожар, в результате которого погиб двухлетний ребенок, еще одна девочка — шестилетняя — госпитализирована.