В Украине за минувшие сутки, 7 марта, коронавирусной болезнь обнаружили в 5572 человек. Также 1734 пациенты выздоровели, а 106 — умерли от осложнений. В больницы попали 2136 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По данным главы Минздрава было осуществлено тестирований за сутки — 23227 (в частности методом ПЦР — 15115, методом ИФА — 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6101). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1406800 человек;

выздоровели — 1198254 лица;

летальных исходов — 27 128;

проведения ПЦР-тестов — 7141341.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки, 6 марта, коронавирусной болезнь обнаружили в 7167 человек. Также 2147 пациент выздоровел, а 103 — умерли от осложнений. В больницы попали 3956 человек. Было осуществлено тестирований за сутки — 46 304 (в том числе методом ПЦР — 24868, методом ИФА — 3927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 17509).