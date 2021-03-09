Английский язык могут сделать вторым языком в Украине. Как считают украинские чиновники, знание английского является залогом украинской независимости.

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на форуме «Украина 30».

«К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации», — утверждает Данилов.

Он напомнил, что ранее украинские политики заигрывали с русским языком и «копали яму», в которой сегодня оказалась Украина. А на сегодняшний день, РФ именно русским языком транслирует свои нарративы на территорию бывшего Советского Союза.

«Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать», — подчеркнул Данилов.

Как мы уже рассказывали ранее, почти две трети украинцев (61,7%) поддерживают действующую норму закона об обслуживании на украинском языке.

А также, в магазине одежды в Одессе случился языковой скандал из-за обслуживания на украинском языке.