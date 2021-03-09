9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В Штабе отмечают, российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4, Опытное. Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденне оккупанты совершили прицельный обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи поселка Троицкое боевики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же оккупанты обустраивали инженерные позиции.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь на действия боевиков.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, первый «премьер-министр ДНР», глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай намерен баллотироваться в депутаты Госдумы Российской Федерации.

Также сообщалось, что на позиции украинских военных на Донбассе упал беспилотник ФСБ России.

Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Оккупационная администрация временно оккупированных территорий Донецкой области планирует принять так называемый «закон» о пересечении линии разграничения, он предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с временно оккупированной территории области, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд.