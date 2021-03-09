Коронавирус атакует Украину с новой силой — выросли уровни госпитализации, заполняемости коек с доступом к кислороду, изменилась в худшую сторону и динамика госпитализаций. При этом все чаще украинцы обращаются за помощью к волонтерам — они просят кислородный концентратор, потому что уже не могут попасть в больницу.

Об этом в эфире «Апостроф Live» рассказала волонтер Леся Литвинова, которая возглавляет благотворительный фонд «Свои».

По ее словам, раньше кислородные концентраторы просили те, кого выписывают из больницы, но им еще предстоит лечиться дома, а сейчас те, кто и вовсе не может попасть в больницу — нет мест.

«Есть разница между теми, кто просит концентраторы. Между волнами у нас в основном просят их те, кого выписывают, потому что они какое-то время лечились в больнице и дальше им надо долечиваться дома. Сейчас у нас гораздо больше просят кислородные концентраторы те, кто не может попасть в больницу, потому что нет мест», — отметила волонтер.

Глава благотворительного фонда заметила, что чаще всего обращаются за помощью жители Ивано-Франковской области, где в данный момент свирепствует коронавирусная инфекция:

«Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск, кое-где уже Киевская область, Житомир, Винница, Хмельницкий. Мы видим, как идет волна, по количеству людей, которые не могут попасть в больницы».

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