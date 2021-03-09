В Украине увеличилось количество госпитализаций больных COVID-19 – почти 21 тысяча за прошлую неделю (в позапрошлую было 17 600 госпитализаций). Почти 10 областей находятся в «оранжевой» зоне карантина и уже близки к «красному» уровню.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодняшний день пациентами с COVID-19 занято 29 573 койки. Всего для пациентов с COVID-19 выделено 70 157 коек, из которых 60 тысяч обеспечены кислородом.

Он также добавила, что возросло количество занятых реанимационных коек – с 1,5 тысячи до 2 тысяч. Это означает, что число тяжелых случаев увеличивается.

«В Украине продолжает работать адаптивный карантин. В областях с широким распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню», – цитирует Шмыгаля сайт президента Украины.

Одновременно с этим в Министерстве здравоохранения сообщают о стабилизации ситуации на Прикарпатье.

Как стало известно 9 марта, Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса компании Sinovac. Поставку первой партии препарата ожидают в марте.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине не зафиксировано тяжелых случаев после вакцинации против COVID-19 препаратом CoviShield.