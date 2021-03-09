Во время Масленицы много отказывают себе в удовольствии попробовать блины из-за боязни испортить фигуру, не догадываясь, что можно приготовить диетические блины и ни в чем себе не отказывать. Диетологи рассказали, что делать, чтобы так себя не мучить, и как приготовить диетическое блюдо.
- Помните, что блины — это углеводное блюдо, которое лучше есть в первой половине дня, идеально будет на завтрак.
- Для диетических блинов лучше из яиц использовать только белки, предварительно хорошо сбив их миксером.
- Уменьшить калорийность блинов можно, заменив обычную муку на гречневую, овсяную, амарантовую, ржаная или льняную. Мука из твердых сортов пшеницы также будет уместнее в диетических блинах.
- Молоко выбирайте лучше обезжиренное, или жирностью не выше 3,2%.
- Помните, что начинка также должна соответствовать диетическим канонам. Забудьте о сливочное масло, сахар, варенье, сгущенное молоко или жирную сметану. Замените их нежирным сыром или творогом, овощами, рыбой, вареной или запеченной комом индейки и курицы, свежими фруктами. Для сладкой начинки попробуйте сочетание яблок с корицей и медом, апельсинов с гвоздикой или клюквы с медом. Яблоки можно предварительно запечь в духовке, а апельсины немного припустить на сковороде со специями. В качестве начинки лучше использовать рыбу, овощи, вареное мясо птицы, нежирный творог с зеленью.
- Не используйте дрожжи, они очень калорийны и не обязательны для вкусных блинов.
- Чтобы использовать меньше масла, необходимо жарить блины на качественной сковороде с антипригарным покрытием.
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