Во время Масленицы много отказывают себе в удовольствии попробовать блины из-за боязни испортить фигуру, не догадываясь, что можно приготовить диетические блины и ни в чем себе не отказывать. Диетологи рассказали, что делать, чтобы так себя не мучить, и как приготовить диетическое блюдо.

Помните, что блины — это углеводное блюдо, которое лучше есть в первой половине дня, идеально будет на завтрак.

Для диетических блинов лучше из яиц использовать только белки, предварительно хорошо сбив их миксером.

Уменьшить калорийность блинов можно, заменив обычную муку на гречневую, овсяную, амарантовую, ржаная или льняную. Мука из твердых сортов пшеницы также будет уместнее в диетических блинах.

Молоко выбирайте лучше обезжиренное, или жирностью не выше 3,2%.

Помните, что начинка также должна соответствовать диетическим канонам. Забудьте о сливочное масло, сахар, варенье, сгущенное молоко или жирную сметану. Замените их нежирным сыром или творогом, овощами, рыбой, вареной или запеченной комом индейки и курицы, свежими фруктами. Для сладкой начинки попробуйте сочетание яблок с корицей и медом, апельсинов с гвоздикой или клюквы с медом. Яблоки можно предварительно запечь в духовке, а апельсины немного припустить на сковороде со специями. В качестве начинки лучше использовать рыбу, овощи, вареное мясо птицы, нежирный творог с зеленью.

Не используйте дрожжи, они очень калорийны и не обязательны для вкусных блинов.

Чтобы использовать меньше масла, необходимо жарить блины на качественной сковороде с антипригарным покрытием.

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