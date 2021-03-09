Погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).

Своим прогнозом поделился народный синоптик Леонид Горбань, пишет Апостроф.

По словам Леонида Горбаня, морозная погода не завершится в марте, минусовая температура ожидается и в начале апреля. Конец второго месяца весны особо теплом не будет радовать:

«По началу апреля просчитывается ночной «минус» (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями».

Синоптик отметил, что рассчитывать на раннюю весну не стоит.

«Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет», — отметил он.

Кроме того Горбань подчеркнул, что в мае также не будет жары. Ведь после пасхальных праздников ожидается несколько волн похолодания.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.