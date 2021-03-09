Коммунальные тарифы за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) выросли на 18,6%. при этом средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в феврале 2021 года снизились на 1,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, тарифы на содержание и ремонт жилья за февраль выросли на 0,7% (за год — на 4,0%),

На водоснабжение — на 0,1% (за год — на 14,1%),

На канализацию — на 0,2% (за год — на 21,6%),

На содержание жилья и придомовых территорий — на 1,2% (за год — 4,1 %),

На электроэнергию — не изменились (за год выросли на 36,6%),

На отопление и горячую воду — на 0,5% (за год — на 5,6%).

Природный газ в феврале подешевел на 6,6%, но его цена по сравнению с февралем 2020 года выросла на 44,6%.

В Украине решили отсрочить повышение тарифа на электроэнергию с 1 апреля. Цены пересмотрят только через несколько месяцев, но не для всех.

Среднемесячная заработная плата штатных работников в 2020 году оказалась в 159 раз выше, чем в 1995 году (73 гривны) и составляет 11591 гривну.