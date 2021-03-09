Стало известно, как можно добраться в города, которые находятся в «красной» зоне карантинных ограничений на сегодняшний день.

Детали озвучил и.о. члена правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, передает Украина 24.

«Укрзализныця» всю последнюю информацию о расписании сразу публикует у себя на сайте. Ситуация постоянно меняется, мы всегда оперативно реагируем. Мы на своем сайте постоянно показываем, какие ближайшие станции к тем регионам, в которых начнут действовать ограничения на посадку и высадку с 7 марта. Например, для пассажиров в Ивано-Франковск есть ближайшая станция на территории Львовской области — Ходоров. Если пассажиры должны выехать с горных курортов, то есть станция на Закарпатье — Ясиня, это рядом к Ворохтой. Мы следим за достаточностью мест на Львов. На Львов достаточно билетов», — сказал он.

Также отмечается, что украинцы, у которых на руках уже находятся билеты в «красную» зону, могут без проблем их вернуть.

«Никаких. Действует механизм в этих карантинных ограничениях, когда человек может вернуть деньги за билет даже после того, как поезд уже уехал. Также не стоит сейчас возвращать билеты, купленные на даты позднее 14-15 марта. Ситуация меняется. Если какой-то регион выходит из «красной» зоны, мы сразу открываем рейсы. Третье, мы позволяем посадку, если, например, билеты взяты из Ивано-Франковска, на любой другой станции по ходу следования. Мы также сейчас с Минздравом и другими министерствами отрабатываем механизм специальных рейсов на даты, как 8 марта, когда многие люди нуждаются в выезде», — сказал он.

Как мы уже рассказывали ранее, большинство украинцев (56%) сейчас поддерживают введение жесткого карантина, если заболеваемость COVID-19 будет существенно расти. Против введения новых ограничительных мер 41% респондентов.

Тем временем, девять украинских областей в ближайшее время могут оказаться в «красной» зоне карантина.