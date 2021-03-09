Очередное доказательство участия Российской Федерации в войне на Донбассе обнародовал журналист Александр Махов.

У себя в Facebook он опубликовал снимки российского беспилотника, который оказался в руках украинских военных:

«На Донбассе украинские военные захватили российский беспилотник. БПЛА упал неподалеку позиций воинов. Бойцы забрали его себе. Оказалось, что аппарат сломался во время полета в результате выхода из строя батареи питания».

Махов также добавил, что самое интересное оказалось при осмотре беспилотника.

«На поврежденной батарее армейцы нашли голографическую бирку с надписью ФСБ РФ с серийным номером. Дело в том, что в РФ все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции. Поэтому, получается, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс. Zala 421-08-M — военный легкий беспилотник способен углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника», — пишет он.

Как сообщалось ранее, главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Оккупационная администрация временно оккупированных территорий Донецкой области планирует принять так называемый «закон» о пересечении линии разграничения, он предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с временно оккупированной территории области, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд.

Экс-нардеп ВРУ, бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль считает, что обострение на Донбассе произошло после того, как в Кремле поняли, что Киев пытается их обмануть. Договоренности о режиме «тишины» были достигнуты за счет обещаний Украины провести переговоры с представителями «ДНР» и «ЛНР».