В связи с возможной отменой перевода часов на летнее и зимнее время в Украине, Верховная Рада планирует предоставить органам местного самоуправления возможность по своему усмотрению самостоятельно «сдвигать» начало и окончание рабочего дня.

Соответствующее заявление сделал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает «Украина 24».

По словам Стефанчука, речь идет об особенностях формирования графика рабочего дня в регионах. Однако при этом по всей территории Украины будет действовать единое время — киевское.

«Но между первым и вторым чтением, я думаю, появится норма, мы будем ее инициировать, что органы местного самоуправления в случае необходимости могут устанавливать не региональное время, а особенности начала рабочего дня», — сказал Стефанчук.

Таким образом, местные власти смогут самостоятельно формировать свое начало рабочего дня в той или иной области.

«Если они видят, что какой-то разрыв во времени есть, то они, не отменяя киевское время, могут установить, что работа в определенном регионе будет, например, на полчаса позже или раньше начинаться. Но это никоим образом не повлияет на единое киевское время по всей территории Украины», — резюмировал чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, Рада накануне приняла за основу законопроект №4201 об отказе от перевода часов, эксперты говорят, что украинцам от этого будет лучше, ведь «зимнее» наиболее оптимально для человеческого организма.

Как известно, в Украине перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины». Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.