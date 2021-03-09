В Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать после выхода на заслуженный отдых. Повышать будут размер самой выплаты и прибавку за стаж.

Об этом говорится в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

На сегодняшний день в Украине примерно 2,7 млн работающих пенсионеров. Размер пенсии для работающих пенсионеров пересчитывают 1 апреля любого года при условии, что они набрали 24 месяца дополнительного стажа.

Как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам:

если выполнили требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – пенсию повышают на 2% прожиточного минимума (надбавка за стаж, 35,3 грн);

Таким образом, размер непосредственно «чистой» пенсии увеличивается на 2%.Например, если ваш расчетный размер пенсии составляет 6000 грн, то после 24 месяцев дополнительного стажа повышение составит 120 грн.

«Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета», – указано в законе.

Как мы уже рассказывали ранее, индексация пенсий в Украине в 2021 году проходит в марте. С коэффициентом 1,11 она коснется 8 миллионов пенсионеров, которые могут рассчитывать на увеличение выплат.

Несмотря на это, львиная доля пенсионеров получает выплаты, размер которых ниже фактического прожиточного минимума.