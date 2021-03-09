Первый «премьер-министр ДНР», глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай намерен баллотироваться в депутаты Госдумы Российской Федерации.

Об этом сообщает Telegram-канал издания НСН.

Бородай утверждает, что еще год назад решил участвовать в выборах в Госдуму, которые должны пройти в сентябре 2021 года:

«Как глава «Союза добровольцев Донбасса» я считаю, что добровольцы заслужили право участвовать в законодательной власти РФ».

Как сообщалось ранее, главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Оккупационная администрация временно оккупированных территорий Донецкой области планирует принять так называемый «закон» о пересечении линии разграничения, он предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с временно оккупированной территории области, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд.