10 марта 2020 — по народному календарю Порфирий Поздний, также в этот день: Пурим и Холле. Также продолжается Масленица. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Порфирий Поздний

Православная церковь отмечает память святителя Порфирия, архиепископа Газського, который жил в 5 веке. Наши предки по погоде судили по поведению птиц. Наблюдали за тем, как птицы строят гнезда: если они имеют свои будущие дома на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот — если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни. Великий пост: как провести семь недель, календарь питания

Пурим

Пурим — праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркса), получивший название от слова «пур», что означает «жребий».

Холи — праздник весны и ярких красок

Холле — одно из самых красочных праздников индуизма, бенгальский новый год. Отмечается в день полнолуния Пхалгуны, что приходится на февраль-март. Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте

Приметы 10 марта 2021: