10 марта 2020 — по народному календарю Порфирий Поздний, также в этот день: Пурим и Холле. Также продолжается Масленица. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Порфирий Поздний
Православная церковь отмечает память святителя Порфирия, архиепископа Газського, который жил в 5 веке. Наши предки по погоде судили по поведению птиц. Наблюдали за тем, как птицы строят гнезда: если они имеют свои будущие дома на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот — если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни. Великий пост: как провести семь недель, календарь питания
Пурим
Пурим — праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркса), получивший название от слова «пур», что означает «жребий».
Холи — праздник весны и ярких красок
Холле — одно из самых красочных праздников индуизма, бенгальский новый год. Отмечается в день полнолуния Пхалгуны, что приходится на февраль-март. Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте
Приметы 10 марта 2021:
- Вороны каркать начали — жди лето в дождях.
- Если грачи начали строить гнездо — погода будет стабильной и хорошей.
- Дятел начал стучать в марте — весна позже придет.
- Снег выпал 10 марта — седмица перед Пасхой будет холодной.
- Зайцы не линяют, то жди длительных холодов.
- Лайки вечером начали кататься по снегу — жди метели.
- Звери начали чихать — жди улучшения погоды.
- Грачи прилетели — через месяц снег исчезнет.
- Вороны купаются — жди тепла.
- Снег таять начал — жди наводнения.
- День пасмурный, но снег растаял — хороший урожай пшеницы будет.
- Если в этот день двери сорвалась с петель, жди беды.