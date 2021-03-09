Погода в Украине в ближайшие несколько день ожидается морозной. В пятницу, 12 марта, местами выпадет снег и снег с дождем.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, погода в Украине 10-11 марта, будет без осадков. 12 марта, за исключением восточных областей, ожидается снегопад, в западных областях снег с дождем.

На дорогах, кроме Юга Украины, местами гололедица.



Температура воздуха ночью -5-11 градусов, в северо-восточных и восточных областях до -15 мороза, 12 марта в западных областях 0-5 мороза.

Днем температура будет колебаться от -2 до +3, завтра на Закарпатье и 11-12 марта на западе и юге страны +2+7 тепла.

Сегодня, 9 марта, в Украине будет солнечная погода. Местами ожидаются потепления до 6 градусов выше нуля, но в большей части областей будет холодно и ветрено.

Как мы уже рассказывали ранее, аномально теплая зима с рекордными температурами озадачила украинцев. По прогнозам синоптиков весна 2021 также ожидается с нетипичной для этого времени года погодой: в марте в Украине ожидается зимняя погода, в апреле синоптики прогнозируют заморозки, а в мае придет летняя жара.

Также напоминаем, народные приметы указывают на то, что лето в текущем году не будет жарким.