10 марта в Украине празднуют третий день так называемого Масленицы. По традиции в этот день накрывают стол и приглашают к себе домой гостей. Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА Масленица должна проходить весело, люди должны быть щедрыми на угощение. Считается, как проведешь Масленицу, такой будет и весь год. На третий день недели принято готовить не только блины, но и пироги. По народным поверьям, если блины получаются хорошие и пышные, то и год будет счастлив, а если прилипают — то стоит ждать неприятностей. В древности верили, что чем больше блинов приготовят на Масленицу, тем богаче станет дом. Блин всегда ассоциировался с солнцем. И получается, один блин — один солнечный день, и чем больше блинов, тем больше солнечных дней. Но слишком много блинов тоже плохо, потому что будет засуха. То есть необходимо стремиться к золотой середине. По традициям, в среду на Масленицу неделю теща всегда приглашает своего зятя на блины. И если зятю понравятся приготовленные тещей блины, то и целый год между ними будет мир и согласие. На Масленицу всегда в древности делали качели. Считалось, кто выше взлетит на качелях, в той семье будет урожайный год. Такое же поверье существовало и по урожаю льна. Самый длинный лен вырастит тот, кто дальше всех съедет с горки. С Масленицей были связаны приметы о погоде. Считалось, если накануне Масленицы прошел дождь, то осенью обязательно будет большой урожай грибов, а если мороз, это предвещало прохладное лето. "Кто на Масленицу на угощение скупится, тот за год разорится", "Если на Масленицу выбросить старые вещи, то в этом году будут новые обновки", "На Масленицу если человек сможет простить, то в свою жизнь сможет новое пустить", — так говорили на праздник. Еще было несколько обычаев на масленицу, которые сейчас немного забыли. Первый блин съедался в память об умерших предков. В конце Масленицы тесть обязательно приглашал своего зятя "доесть барана", то есть последний мясной день перед началом Великого Поста. Дети на Масленицу свистели в свистки, изготовленные в виде фигурок птиц, тем самым считалось, что они зазывали вернуться птиц. Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА писала о том, что не надо делать на Масленицу . И подобрала к празднику красивые открытки и поздравления, которыми можно поздравить своих друзей и родных.