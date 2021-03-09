В Украине не зафиксировано тяжелых случаев после вакцинации против COVID-19 препаратом CoviShield.

Соответствующие подробности обнародовал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, на 20 тысяч сделанных прививок было получено лишь 185 сообщений о побочных эффектах.

«Мы фиксируем все сообщения, начиная с покраснения кожи и заканчивая повышением температуры. Никаких тяжелых последствий при осуществлении вакцинации не зафиксировано», – заявил министр.

Степанов указал, что был лишь один случай, когда у человека была повышенная температура. Но это было в течение двух суток и после все было в пределах нормы.

«Если даже сравнить такие побочные эффекты как головная боль, повышение температуры, усталость, которые могут наблюдаться максимум в течение суток, и сравнить с вакциной, что спасает жизни… Я подчеркиваю, что вакцинация равно жизнь», – подчеркнул Степанов.

https://www.youtube.com/watch?v=45wZx7Q_gTI&t=826s

Как мы уже рассказывали ранее, за прошедшие сутки, 8 марта, вакцину от коронавируса получили 1 171 человек. Всего с начала вакцинации в Украине привили 19 118 человек — все получили только первую дозу препарата.

Тем временем, Еврокомиссия разрешила странам-членам ЕС самостоятельно принимать решение о применении российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».