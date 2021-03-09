В Украине начинается третья волна коронавируса — фиксируется рост госпитализаций и заболеваемости в отдельных областях.

Такое заявление в комментарии «Стране» сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава ведомства говорит, что сейчас делается все, чтобы не допустить коллапса медицинской системы:

«Мы смотрим на показатели: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней — критерий превышен. В случае превышения хотя бы двух критериев на протяжении трех дней подряд, область автоматом переводится в «красную зону» в течении 48 часов и находится там до стабилизации ситуации.

Степанов также добавил, если более 13 областей по стране перейдут в «красную» зону и все критерии будут расти, придется объявлять новый локдаун.

«По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжелый период по заболеваемости в марте и апреле. Но мы все же надеемся, что при соблюдении защитных мер по всей стране, такого не случится», – подчеркнул он.

Отдельно он подтвердил информацию о том, что британский штамм коронавируса был ввезен в Украину заробитчанами:

«Британский штамм был привезен из заграницы, а мы понимаем, что на Западной Украине большое количество трудовых эмигрантов. Мы ввели одновременно в «красную» зону Ивано-Франсковск и Черновцы. У нас год назад все начиналось тоже с этих областей, так как там более высокая мобильность населения, больше несанкционированных контактов. И как бы здешние курорты не убеждали, что будут выполнять все требования — все мы видели фотографии с толпами у подъемников».

Как сообщалось ранее, во Всемирной организации здравоохранения поддерживают сертификаты о вакцинации против коронавируса (так называемые COVID-паспорта), но если такие документы не будут ограничивать свободу передвижения людей.

Посольство Украины в Израиле начало активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19.