Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса компании Sinovac. Поставку первой партии препарата ожидают в марте.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова пишет Reuters.

По данным агентства, соглашение с Sinovac Biotech заключила украинская фармацевтическая компания «Лекхим» (один из партнеров Sinovac). В рамках контракта Sinovac Biotech должно поставить 5 миллионов доз вакцины в страну, в том числе 1,9 млн доз по программе государственных закупок.

Как сообщалось ранее, во Всемирной организации здравоохранения поддерживают сертификаты о вакцинации против коронавируса (так называемые COVID-паспорта), но если такие документы не будут ограничивать свободу передвижения людей.

Посольство Украины в Израиле начало активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Украине не зафиксировано тяжелых случаев после вакцинации против COVID-19 препаратом CoviShield.

