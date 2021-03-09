Европейский союз должен запустить COVID-паспорта до лета. Этот документ упростит заграничные поездки для тех людей, которые пройдут вакцинацию.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, передает Euractiv.

По его словам, если Брюссель не запустит сертификаты до лета, Чехия рассмотрит вопрос о более узкой системе поездок с соседними странами. Он также отметил, что Еврокомиссия должна представить свой план 17 марта.

Одновременно с этим Петржичек против дискриминации тех, кто еще не вакцинировался:

«Наш приоритет — не дискриминировать людей. Так что для тех, кто не может пройти вакцинацию, путешествие с тестом — это альтернатива вакцинации… Система должна быть готова к лету».

Как сообщалось ранее, во Всемирной организации здравоохранения поддерживают сертификаты о вакцинации против коронавируса (так называемые COVID-паспорта), но если такие документы не будут ограничивать свободу передвижения людей.

Также сообщалось о том, что посольство Украины в Израиле начало активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19.