В Ивано-Франковске резко ухудшилась ситуация с COVID-19. В городе зафиксировали наибольшую заболеваемость и смертность с начала пандемии.

Такое заявление сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

«Ситуация критическая. Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии», — написал он.

Как сообщил мэр города, больницы переполнены и для больных уже не хватает мест с медучреждениях.

«Наполненность медицинских учреждений — сверх нормы. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали. Только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковидом», — добавил Марцинкив.

Отметим, за минувшие сутки в Ивано-Франковской области за минувшие сутки COVID-19 заразились 433 человека, умерли за последние 24 часа — 16 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировано 69 921 случаев коронавируса, скончались — 1 292 человека.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 3 261 новый случай COVID-19. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника.

Тем временем, с начала вакцинации в Украине привили 19 118 человек — все получили только первую дозу препарата.