Кабинет министров запретил работу общественного транспорта в «красной» зоне карантина.

Как сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо», правительство расширило перечень ограничений в «красной» зоне.

В частности, запрещены регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров.

Напомним, сейчас в «красной» зоне карантина находятся: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

При этом разрешаются:

перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек с водителем, но без учета детей;

перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции;

перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Министерством инфраструктуры;

перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.



Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине увеличилось количество госпитализаций больных COVID-19 – почти 21 тысяча за прошлую неделю (в позапрошлую было 17 600 госпитализаций). Почти 10 областей находятся в «оранжевой» зоне карантина и уже близки к «красному» уровню.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине начинается третья волна коронавируса — фиксируется рост госпитализаций и заболеваемости в отдельных областях.

