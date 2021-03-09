В Одессе женщина подожгла двери главного областного управления Пенсионного фонда Украины, расположенного на Ришельевской улице.

Об этом пишет «Думская».

Сообщается, что женщина облила двери легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Копам женщина пояснила, что недовольна мизерной пенсией. У поджигательницы изъяли бутылку с остатками горючего вещества.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

В пресс-службе ГУНП также уточнили, что поджигательница еще не достигла пенсионного возраста — ей 54 года.

В Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать после выхода на заслуженный отдых. Повышать будут размер самой выплаты и прибавку за стаж.

Также сообщалось, что плановую индексацию пенсий провели для 9,76 млн пенсионеров, но размер пенсий повышен только для 7,91 млн пенсионеров.