В Украине может появиться новый музей — онлайн-музей российской пропаганды, который будет демонстрировать влияние дезинформации и фейков.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Глава ведомства прокомментировал инициативу создать Центр противодействия дезинформации:

«По поводу создания Центра противодействия дезинформации – это очень важная инициатива. Центр, который мы создаем и в ближайшее время анонсируем, – это маленький первый кирпичик создания достаточно большого международного центра, который планируется создать в Украине. Мы действуем по принципу балтийских стран, Финляндии, Чехии, где есть такие центры. Это скорее центры просветительские, которые мониторят, позволяют разоблачать и показывают, что такое, собственно, дезинформация и фейки, чтобы граждане понимали, в какой среде мы находимся. Мы хотим создать онлайн-музей российской пропаганды. Это только первый шаг».

Напомним, ранее министр культуры Александр Ткаченко назвал топ-3 тезиса российской пропаганды об Украине. По его словам, российские медиа сознательно искажают образ Украины и украинцев.

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые попали под санкции.