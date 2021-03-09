Инфляция в Украине в феврале 2021 года ускорилась до 7,5% по сравнению с февралем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Рост потребительских цен в Украине по итогам февраля 2021 года ускорился в годовом измерении до 7,5% с 6,1% по итогам января и с 5% по итогам декабря 2020 года. В феврале инфляция сократилась до 1%, тогда как в январе она составляла 1,3% и 0,9% в декабре.

В феврале 2021 года по сравнению с январем базовая инфляция ускорилась на 0,5%, с начала года — на 0,8%. В январе 2021 года этот показатель составлял 0,3%.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар.

На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло.

При этом на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на алкогольные напитки — на 1,4%, табачные изделия — на 1,3%.

Как сообщалось ранее, коммунальные тарифы за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) выросли на 18,6%. при этом средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в феврале 2021 года снизились на 1,8%.

Как отмечают эксперты, все продукты питания подорожают в 2021 году на уровень инфляции. При этом сильнее подорожают подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар.