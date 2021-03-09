За прошедшие сутки, 8 марта, вакцину от коронавируса получили 1 171 человек. Всего с начала вакцинации в Украине привили 19 118 человек — все получили только первую дозу препарата.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых также в Донецкой области (2474 прививки), наименьшее — в Сумской области (350 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 10 прививок;

Волынская область — 30 прививок;

Днепропетровская область — 40 прививок;

Донецкая область — 294 прививок;

Закарпатская область — 30 прививок;

Запорожская область — 10 прививок;

Ивано-Франковская область — 187 прививок;

Киевская область — 120 прививок;

Луганская область — 110 прививок;

Львовская область — 30 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Тернопольская область — 60 прививок;

Харьковская область — 40 прививок;

Херсонская область — 20 прививок;

Хмельницкая область — 20 прививок;

Черновицкая область — 50 прививок;

Черниговская область — 50 прививок.



