За прошедшие сутки, 8 марта, вакцину от коронавируса получили 1 171 человек. Всего с начала вакцинации в Украине привили 19 118 человек — все получили только первую дозу препарата.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых также в Донецкой области (2474 прививки), наименьшее — в Сумской области (350 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 10 прививок;
Волынская область — 30 прививок;
Днепропетровская область — 40 прививок;
Донецкая область — 294 прививок;
Закарпатская область — 30 прививок;
Запорожская область — 10 прививок;
Ивано-Франковская область — 187 прививок;
Киевская область — 120 прививок;
Луганская область — 110 прививок;
Львовская область — 30 прививок;
Полтавская область — 70 прививок;
Тернопольская область — 60 прививок;
Харьковская область — 40 прививок;
Херсонская область — 20 прививок;
Хмельницкая область — 20 прививок;
Черновицкая область — 50 прививок;
Черниговская область — 50 прививок.