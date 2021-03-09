Погода в Украине 10 марта будет продиктована влиянием антициклона — день пройдет без осадков, но при этом будет холодно.

Об этом в Facebook пишет синоптик Наталка Диденко.

По ее прогнозу, в среду большая часть страны будет находиться под влиянием антициклона — существенных осадков не ожидается.

Ветер будет с северо-востока, умеренный.

Ближайшая ночь будет холодной -5-10 градусов, на северо-востоке и севере местами -10-15 градусов.

Завтра днем ожидается от 3 мороза до 3 тепла, на Закарпатье до 6 градусов тепла.

В Киеве 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -5-8 градусов, днем ​​0-2 градуса мороза.

Потепление, вместе с осадками, по словам синоптика, придет в Украину в конце недели.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая.