Королевская семья отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри. В частности, в Букингемском дворце заявили, что семья обеспокоена темами, которые были подняты в интервью Опре Уинфри.

Заявление Букингемского дворца цитирует «ВВС».

«Вся семья опечалена, узнав в полной мере, какими сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые проблемы, в том числе расовые, вызывают беспокойство. Хотя какие-то воспоминания могут расходиться, они воспринимаются очень серьезно и будут решаться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимы как члены семьи», — говорится в заявлении.

Как известно, принц Гарри и его жена Меган Маркл дали интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри. Герцогиня пожаловалась, что королевская семья не хотела предоставлять титул и охрану их сыну Арчи, «поскольку не хотели, чтобы он становился принцем».

Меган Маркл также рассказала, что во время первой беременности некоторые представители династии (при этом имена она называть не стала) были обеспокоены цветом кожи будущего малыша.

Также Меган Маркл призналась, что думала о самоубийстве и никто из королевской семьи не оказал ей помощь.

В ходе интервью также оказалось, что принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до официальной церемонии.

