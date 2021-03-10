Почти половина украинцев (46%) против введения двойного гражданства для граждан нашей страны.

Соответствующие результаты показало исследование LibertyReport.ai.

Против разрешения на двойное гражданство высказались и женщины, и мужчины почти поровну: 45% и 48% опрошенных соответственно.

Чаще всего против двойного гражданства выступали люди в возрасте 60+, из них 50% — против двойного гражданства. А в возрастной категории 18-29 — лишь 40%.

В большинстве случаев, молодые люди отвечали, что им трудно ответить на вопрос 14% опрошенных, против 1% в возрасте 60+.

По мнению социологов, это свидетельствует о том, что молодежь в Украине менее сведуща в вопросах двойного гражданства.

Примечательно, что жители городов более лояльны к двойному гражданству, чем традиционно консервативные жители сел — 43% и 53% соответственно высказались против.

Лишь 17% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают идею того, чтобы двойное гражданство разрешили всем украинцам без исключения. Из них 20% — это женщины и 12% — мужчины.

В то же время 29% опрошенных респондентов высказались против предоставления двойного гражданства госслужащим. Социологи отмечают, что это может быть связано с общим недоверием к государственным институтам и власти.

Более негативно настроены жители городов. Из них 32% против двойного гражданства для госслужащих. В то же время в селах это лишь 23%.

Как мы уже рассказывали ранее, в МИДе заявили, что работают с народными депутатами над тем, чтобы разрешить двойное гражданство в Украине.

Тем временем, в 2020 году 409 549 украинцев получили российское гражданство — на 110 127 человек больше, чем в 2019 и почти в 5 раз больше, чем в 2018.