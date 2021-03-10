В Украине отвергли информацию председателя Комитета госбезопасности Беларуси Ивана Тертеля о якобы поставках крупных партий «оружия из Украины» в Беларусь.

Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

Так, ранее председатель КГБ Беларуси заявил, что из Украины в Беларусь поставлялись огромные партии оружия для совершения терактов.

«С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования с целью дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения» , — заявил Тертель.

В связи с этим, Беларусь направила Украине по линии Генпрокуратуры «запросы с фактами, фамилиями, телефонами причастных лиц».

«Ответы нами не получены. По группе Олиневича получена формальная отписка о том, что не соблюдена формальная сторона запросов. Это не соответствует нашим партнерским отношениям с Украиной и, считаем, создает угрозу для нашего государства в перспективе», — утверждает глава КГБ Беларуси.

Украина, в свою очередь, всячески отвергла обнародованную информацию.

«Полная чушь, которая уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об «оружии из Украины». Власти в Беларуси должны наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом», — считает Николенко.

Как мы уже рассказывали ранее, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил убеждение, что его страна и Россия не нуждаются в слиянии и создании единых органов управления.

Тем временем, следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера местной оппозиции Светланы Тихановской.