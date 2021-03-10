Украинцы, которые хотят бесплатно вакцинироваться от коронавируса, не смогут выбирать производителя препарата. При этом если человек откажется от какой-то конкретной вакцины, он потеряет шанс на бесплатную процедуру.

Об этом предупредил тренер мобильных бригад, семейный врач, заведующий кафедрой семейной медицины и амбулаторной помощи Ужгородского национального университета Павел Колесник, пишет KP.UA.

По его словам, сейчас в мире насчитывается более 100 вакцин против COVID-19, которые находятся на разной стадии разработки и апробации. Из них только 4 разрешены Всемирной организацией здравоохранения для использования.

Медик объяснил, что регулировать, какая партия вакцин следующей прибудет в Украину, невозможно. Пока в страну завезли препарат AstraZeneca (CoviShield — изготовленный по технологии оксфордского бренда компанией Serum Institute в Индии). Также медик говорит, что в апреле ожидается поставка вакцины Pfizer/BioNTech.

«Какая вакцина зайдет в страну в будущем, сегодня не известно. Другими словами, выбрать себе вакцину невозможно – прививать будут той, которая есть в наличии для данной группы на конкретном этапе. И если, например, человек откажется от вакцинации, то второй возможности привиться бесплатно в рамках государственной программы на протяжении четырех указанных этапов у него уже не будет», – сказал Колесник.

Накануне стало известно, что Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса компании Sinovac. Поставку первой партии препарата ожидают в марте.

Как сообщалось ранее, в Украине не зафиксировано тяжелых случаев после вакцинации против COVID-19 препаратом CoviShield.