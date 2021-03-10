День ангела Тараса отмечают 10 марта. Именно в этот день чтят память архиепископа Тарасия Константинопольского. Традиционно, 10 марта принято поздравлять всех владельцев этого имени.
От души поздравляю тебя, Тарас. Желаю упорно и настойчиво идти к своим целям, не отступая от своих принципов и не теряя ценностей своей жизни. Будь успешен, Тарас, уважаем, любим и счастлив.
***
Дружно мы тебя поздравим,
Счастлив будь всегда, Тарас,
И желаем, чтобы в жизни
Побеждал ты много раз,
Обстоятельства, проблемы
Бодро ты преодолей,
Наслаждайся каждым мигом,
Сделай весь наш мир добрей!
***
Тарас, в именины хочу пожелать,
Как в детстве, о чем-то хорошем мечтать
И верить, что в жизни всегда все возможно,
Хоть цели достичь может быть очень сложно.
***
Бунтуй, Тарас, когда беда,
И беспокойся, если плохо,
Но если радости звезда
Взошла опять — не надо вздохов.
Храни тебя судьба, Тарас,
От зависти недобрых глаз.
***
Мы Тараса поздравляем
С именинами его.
Приготовили мы тосты
И подарки для него.
Пусть Тарасу в этой жизни
Каждый день во всем везет,
Ангел пусть его Хранитель
Много счастья принесет!
***
Поздравляю, Тарас. Желаю тебе здоровья и счастливых улыбок, больших идей и стремлений, светлых горизонтов и перспектив, значимых достижений и побед, интересных увлечений и ярких праздников жизни. Будь успешен, Тарас, уверен в себе и всегда настроен только на оптимистичную волну!
***Для Тараса в этот день мне СМС писать не лень. Пусть отныне и всегда, не придет к тебе беда. Всеми будешь ты любим. С днем твоих именин!