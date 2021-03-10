День ангела Тараса отмечают 10 марта. Именно в этот день чтят память архиепископа Тарасия Константинопольского. Традиционно, 10 марта принято поздравлять всех владельцев этого имени.

От души поздравляю тебя, Тарас. Желаю упорно и настойчиво идти к своим целям, не отступая от своих принципов и не теряя ценностей своей жизни. Будь успешен, Тарас, уважаем, любим и счастлив.

***

Дружно мы тебя поздравим,

Счастлив будь всегда, Тарас,

И желаем, чтобы в жизни

Побеждал ты много раз,

Обстоятельства, проблемы

Бодро ты преодолей,

Наслаждайся каждым мигом,

Сделай весь наш мир добрей!

***

Тарас, в именины хочу пожелать,

Как в детстве, о чем-то хорошем мечтать

И верить, что в жизни всегда все возможно,

Хоть цели достичь может быть очень сложно.

***

Бунтуй, Тарас, когда беда,

И беспокойся, если плохо,

Но если радости звезда

Взошла опять — не надо вздохов.

Храни тебя судьба, Тарас,

От зависти недобрых глаз.

***

Мы Тараса поздравляем

С именинами его.

Приготовили мы тосты

И подарки для него.

Пусть Тарасу в этой жизни

Каждый день во всем везет,

Ангел пусть его Хранитель

Много счастья принесет!

***

Поздравляю, Тарас. Желаю тебе здоровья и счастливых улыбок, больших идей и стремлений, светлых горизонтов и перспектив, значимых достижений и побед, интересных увлечений и ярких праздников жизни. Будь успешен, Тарас, уверен в себе и всегда настроен только на оптимистичную волну!

***Для Тараса в этот день мне СМС писать не лень. Пусть отныне и всегда, не придет к тебе беда. Всеми будешь ты любим. С днем твоих именин!