Украинцам не стоит в этом году рассчитывать на поездки в Европу, туристический рынок уже ориентируется на такие страны, как Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Египет и Грузия.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Так, вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза отмечает, что направление Турции может составить до 80-90% от общего потока отдыхающих:

«Туристический рынок Украины не ждет Европу в этом году, больше ориентируется на Турцию, которая может составить до 80-90% от общего потока туристов. Остальное — Болгария, Хорватия, Черногория, Египет, Грузия и т.д.».ПЦР-тест или COVID-паспорт: как украинцы смогут путешествовать в 2021

Также, по его прогнозам, этот сезон пройдет под знаком пандемии, и страны будут открывать свои границы очень осторожно и не для всех сразу:

«Те страны, которые уже сейчас открыты — вот на них и стоит рассчитывать, они уже работали в прошлом году, всплеска заражений не было, можно запускаться опять».

Как сообщалось ранее, украинцы, которые хотят бесплатно вакцинироваться от коронавируса, не смогут выбирать производителя препарата. При этом если человек откажется от какой-то конкретной вакцины, он потеряет шанс на бесплатную процедуру.