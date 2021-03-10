Официальный Евросоюз поддержал решение США о введении санкций в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующее заявление сделал представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, сообщает DW.

«ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы как высокопоставленного чиновника в украинской власти», – заявил Петер Стано.

Еврочиновник особо подчеркнул важность координации с США политики в вопросах, в которых есть общие интересы.

По словам Стано, во время последних контактов между президентом США Джо Байденом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, а также при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале «ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мероприятий, в частности по Восточной Европы».

Также Стано указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, которые имеют отношение к Украине, нет «критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию».

Как мы уже рассказывали ранее, в США считают, что когда Коломойский возглавлял Днепропетровскую область с 2014 по 2015 год, он был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления.

А у Зеленского отметили, что «каждое справедливое решение» в направлении деолигархизации помогает Украине «стать сильным и по-настоящему независимым государством».