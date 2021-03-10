Украинская группа Go_A, которая в этом году будет представлять страну на Евровидении, представила финальный вариант песни «Шум».

Видео размещено на официальном канале Евровидения в YouTube.

Напомним, Gо_A стали победителями украинского Национального отбора еще в феврале 2020 с рекордным количеством баллов (максимальные 6 баллов от судей и зрителей). Коллектив выступал с треком «Соловей» на украинском языке, но живое шоу перенесли из-за пандемии COVID-19.

https://www.youtube.com/watch?v=U7-dxzp6Jvs

Как сообщалось ранее, победительница Евровидения-2016 украинская певица Сусанна Джамаладинова (Джамала) 19 июня 2020 стала мамой во второй раз — у нее родился сын.