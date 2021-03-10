В Украине отмечают Масленицу — один из древнейших славянских праздников, который символизирует собой приход весны, в давние времена это был период гаданий.

Наши предки гадали на протяжении всей Масленицы, однако лучшим днем для гаданий считалась субботу, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Обозреватель.

Гадание на блинах на богатство

Гадают на богатство во время жарки блинов. Для этого нужно сказать: «Масленица пришла, весне позвала. Пеку блины, хочу знать правду, которого достатка ждать в этом году?» Затем нужно налить тесто на сковороду и пожарить блин. Пышный и румяный блин обещает хороший достаток, бледный и тонкий — ждите растраты.

Гадание на любовь

Все дни Масленой недели, кроме воскресенья, девушки гадали на суженого. Для этого полотенце вывешивали на ночь на улицу и просили прийти суженого вытереть лицо. Утром проверяли: если полотенце был влажным, ждали свадьбы в этом году.

Гадание на хвойных ветвях

Хвойные или еловые ветви нужно разложить на полу, а затем с закрытыми глазами выбрать ветку. Густая и пышная — к богатому года. При этом количество шишек на ветке означала число будущих детей. Незамужним девушкам густая ветвь обещала богатого и щедрого мужчину.

Гадание на пол будущего ребенка

Во время застолья женщины присматривались, кто первым возьмет блин со стола. Если человек — хозяйки родится мальчик, если женщина — девочка.

Гадание при жарке блинов

Первый жареный блин мог раскрыть будущее. Так, ровные края обещали незамужней девушки счастливый брак, а неравные — что ее суженый заставит ее плакать. Если первый блин легко переворачивался, это обещало скорое замужество, если же прилипал — ждать жениха еще три года.

Если первый блин выходил румяным, это обещало хозяйки хорошее здоровье, бледный — болезни, тонкий — к легкому году, толстый предрекал тяжелый год. Если у замужней женщины первый блин пригорает изнутри — человек будет верным, по краям — ждать измены. А число дырочек в блины означало количество будущих детей.

Ранее сообщалось, что было принято делать в масляный неделю . Например, понедельник назывался «встречке». В этот день весело и шумно встречали Масленицу. Вторник носил название «ухаживания». Ребята устроив посиделки, на которых избирали себе пару.

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА делала подборку красивых поздравлений к празднику Масленицы.