Боевики «ДНР» на оккупированном Донбассе признали значительные проблемы с человеческими ресурсами, и вооружением, и техникой. В этом они обвинили Россию и Министерство обороны РФ в частности.

Такое заявление сделал экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), передает «Комсомольская правда».

«Ответственность за все состояние корпусов народной милиции целиком и полностью несет Москва, конкретно – Министерство обороны Российской Федерации. Почему они не обеспечили боеспособность корпусов народной милиции – это к ним вопрос», – заявил экс-главарь боевиков.

Таким образом Гиркин в очередной раз подтвердил то, что РФ спонсирует боевиков и снабжает их людьми и оружием.

«Заявление Пушилина о том, что республики готовы отразить атаку и готовы к бою не имеют под собой никаких оснований. Даже с переброшенными силами, с полученным подкреплением республики не способны будут отразить удар самостоятельно», – также признал Гиркин.

https://www.youtube.com/watch?v=kEmpHGw4Dyw&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0

Как мы уже рассказывали ранее, Гиркин (Стрелков) признался, что в августе 2014 года боевики «Л/ДНР» потерпели поражение от украинской армии, но им помогла Россия.

Также он признался, что был инициатором пророссийских протестов в Одессе и на Донбассе.