Стало известно, как изменилась заработная плата в Украине с 2014 года до сегодняшнего дня.
Инфографику о том, как с 2014 года менялась средняя зарплата в Украине передает «Слово и дело».
Так, вначале 2014 года, когда курс доллара составлял 8 гривен, средняя зарплата в Украине была на уровне 3 тысячи 148 грн (394 доллара).
Дальнейшее ежегодное повышение зарплаты наблюдалось только в национальной валюте, из-за обвала гривны в долларовом эквиваленте украинцы зарабатывали меньше.
Например, в январе 2016 года средняя зарплата в Украине составляла 4 тысячи 362 грн, однако в долларах ее размер составил только 173,4.
Согласно официальным данным Госстата, в начале прошлого года украинцы в среднем получали 10 тысяч 727 грн (430,5 долларов).
Как мы уже рассказывали ранее, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2021 года составила 12 337 гривен.
В то же время, минимальная зарплата в Украине оказалась почти в десять раз меньше минималки, установленной в богатых странах-членах Евросоюза.