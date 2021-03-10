Еврокомиссия озвучила критерии попадания Украины в «зеленый список» ЕС, в результате чего жители страны смогут путешествовать в страны Европы.

Подробности обнародовала пресс-служба ЕК.

На сегодняшний день, государства-члены ЕС в настоящее время применяют временные ограничения на поездки, не являющиеся необходимыми, из большинства стран за пределами Евросоюза, в том числе из Украины.

«Совет пересматривает список стран, из которых возможны поездки, каждые 2 недели и, при необходимости, обновляет его на основе оценки состояния общественного здоровья», — сообщили в ЕК.

Это делается на основе недавно обновленных критериев, отражающих последние научные рекомендации.

«Обновленные критерии включают частоту уведомления о случаях, тенденцию появления новых случаев, частоту тестирования, процент положительности тестов, а также выявление вариантов, вызывающих озабоченность. Государства-члены ЕС также могут учитывать то, как страна в целом противодействует COVID-19», — пояснили в комиссии.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцам не стоит в этом году рассчитывать на поездки в Европу, туристический рынок уже ориентируется на такие страны, как Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Египет и Грузия.

Тем временем, украинцы, которые хотят бесплатно вакцинироваться от коронавируса, не смогут выбирать производителя препарата. При этом если человек откажется от какой-то конкретной вакцины, он потеряет шанс на бесплатную процедуру.