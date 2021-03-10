На Донбассе 9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики вблизи населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Авдеевки, Лебединского и Пивденного боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Троицкого, Пищевика и Железного оккупанты открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также возле Троицкого было замечено обустройства противником инженерных позиций.

В Штабе также добавили, что боевики провоцировали силы ООС на огонь в ответ, чтобы распространять информационные нарративы о якобы подготовке украинских военных к силовому сценарию решения конфликта на Донбассе.

Напомним, первый «премьер-министр ДНР», глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай намерен баллотироваться в депутаты Госдумы Российской Федерации.

Также сообщалось, что на позиции украинских военных на Донбассе упал беспилотник ФСБ России.

Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Оккупационная администрация временно оккупированных территорий Донецкой области планирует принять так называемый «закон» о пересечении линии разграничения, он предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с временно оккупированной территории области, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд.