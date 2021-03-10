Погода 11 марта в Украине ожидается переменно облачной и без осадков на большей части страны. Снег прогнозируют ночью и днем только на Закарпатье.

Остальная территории западной Украины — без существенных осадков.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Ночные морозы продолжат «атаковать» Украину. Холоднее всего будет на востоке и севере страны — до -9-12 градусов мороза. В центральных областях до -6-8 градусов, на остальной территории от -2 до -7 градусов.

Днем 11 марта на большую часть Украины вернется плюсовая температура — от 1 до 5 градусов тепла.

На востоке и севере страны — 1-3 градуса ниже нуля.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине на выходных не порадует — ожидается небольшое потепление, но из-за осадков оно будет не слишком ощутимым.

А также, весна не спешит с теплом, ближайшие дни омрачит похолодание и осадки. В целом весь март будет достаточно типичным — переменчивым и преимущественно прохладным.