Праздник 11 марта 2021 — по народному календарю Прокоп Перезимний, Дорогоруйнивник. Кроме того, продолжаетсяМасленица.
Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Прокоп Перезимний
В этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, который жил в 8 веке. На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать.Великий пост: как провести семь недель, календарь питания
Приметы 11 марта 2021
- Южный или юго-западный ветер — к потеплению.
- Синица запела — тепло гадает.
- Снег растаял на Порфирия — скоро еще выпадет.
- Воробьи сбиваются в стайки — к сухой и теплой погоды.
- Вороны кружат над головой — к теплу.
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