Праздник 11 марта 2021 — по народному календарю Прокоп Перезимний, Дорогоруйнивник. Кроме того, продолжаетсяМасленица.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Прокоп Перезимний

В этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, который жил в 8 веке. На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. Великий пост: как провести семь недель, календарь питания

Приметы 11 марта 2021

Южный или юго-западный ветер — к потеплению.

Синица запела — тепло гадает.

Снег растаял на Порфирия — скоро еще выпадет.

Воробьи сбиваются в стайки — к сухой и теплой погоды.

Вороны кружат над головой — к теплу.

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