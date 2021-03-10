14 марта 2021 года — Прощеное воскресенье, это последний день Масленицы.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА

15 марта верующие начнут соблюдать Великий пост, а Прощеное воскресенье – первый шаг к духовному очищению. Этот день помогает освободить сердце от плохих эмоций и обид.

В воскресенье, 14 марта, принято провожать зиму. Семья собирается вместе на обед, родственники ходят друг другу в гости. Но одним из важнейших составляющих Прощеного воскресенья является традиция просить прощения у коллег, друзей, родных. А в особенности — у своих родителей и детей.

Прощать стоит даже тех, кто не будет у вас просить прощения. Прежде всего это нужно сделать ради собственного очищения. Будьте искренними и добрыми не только в Прощеное воскресенье, но и в течение Великого поста. Находите в своем сердце милосердие.

Прежде всего, в Прощеное воскресенье прощения надо попросить у своих родителей, даже, если вы ничего плохого не сделали. Возможно, иногда, использовали неудачное слово, которое могло их задеть или забыли позвонить, поздравить с праздником. Пусть родители знают, что вам важно их прощении.

Традиционно Прощеное воскресенье помогает войти в пост, духовно очиститься и освободить место в сердце от груза, пробудить светлые чувства.

Еще одно название Прощеного воскресенья — Адамов день. В храмах в этот день вспоминают изгнание первого человека из рая за непослушание — также намек на грехи, которые совершают люди.

В идеальном варианте просить прощения надо лично. Однако в современном мире допускается это делать и по телефону.

Человек может просто извиниться — за все. Обычно люди говорят: «Прости меня, пожалуйста». На это принято отвечать: «Бог простит и я тебя прощаю».

Уже со 2 марта начнется Великий пост, который будет длиться 48 дней. В течение всего поста человек должен отказаться от пищи в память о сорокадневном посте Иисуса.

НАРОДНАЯ ПРАВДА подобрала поздравления с праздником

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывала, что Масленица — это веселый народный праздник, который длится семь дней. Он символизирует проводы зимы и встречу весны. В 2020 году сам праздник выпадает на 1 марта, а Масленичная неделя начинается с 24 февраля.