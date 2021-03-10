Пророссийские террористы за сутки 10 марта четыре раза нарушали режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе.

Подробности обнародовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в пригороде поселков Пивденне и Троицкое. Оккупанты открывали провокационный огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Также в районе Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, боевики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

«Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не подвергались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов нет», — указано в сообщении.

В то же время, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе украинские военные захватили российский беспилотник. БПЛА упал неподалеку позиций воинов.

Также напомним, план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, который подготовили Украина и ее западные партнеры, готов и ждет, когда Россия одобрит его, или открыто заявит, что не хочет мира.