В Украине презентовали стратегию развития системы здравоохранения и социальной политики, в ее рамках представили систему перехода к страховой медицине, а также обсудили развитие социальной политики, остановившись на создании системы накопительного пенсионного обеспечения.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

«Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем. Старшее поколение должно быть обеспечено достойными пенсиями. Мы должны помогать малообеспеченным и социально, и мотивировать к официальному трудоустройству», – подчеркнул глава государства Владимир Зеленский.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно прежде всего изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию. Министр разработала систему, по которой дефицит Пенсионного фонда расти не будет, но, по предварительным расчетам, пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза:

«Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7000 гривен. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат».

Также она отметила, что ее ведомство активно работает с Министерством цифровой трансформации над внедрением электронных сервисов в социальной сфере – 125 услуг можно будет получить онлайн.

Отдельно на совещании была предложена новая система борьбы с бедностью. В частности, речь шла о введении понятий «домохозяйство» и «себестоимость содержания хозяйства». В этом аспекте рассматривалась модель возврата части налогов кормильцу. Также речь шла об увеличении количества рабочих мест путем либерализации трудового законодательства, повышении средней заработной платы.

Отдельно Зеленского поднял вопрос медицины:

«Наша цель – это здоровый украинец. У каждого нашего гражданина должен быть доступ к высококачественным медицинским услугам. Необходимо обеспечить финансирование медицинских учреждений и, конечно, достойные зарплаты наших медиков».

Министр здравоохранения Максим Степанов представил систему перехода к страховой медицине, диверсификации источников и увеличения финансирования отрасли, развития новых учреждений для оказания высокоспециализированных услуг. Также он остановился на развитии профилактической составляющей охраны здоровья украинцев.

«Наша стратегия содержит как крупные направления развития медицины, например повышение качества медицинской продукции, лекарств, бесперебойный доступ к инновационным лекарственным средствам, стимулирование развития добровольного медицинского страхования, так и детализированные программы, такие как уменьшение количества женских онкологических заболеваний, улучшение оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – рассказал глава Минздрава.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров рассчитывает ввести накопительный уровень пенсионного обеспечения в 2021 году. При этом с зарплат придется платить дополнительный взнос на специальный счет, которым можно будет воспользоваться после выхода на заслуженный отдых.

Также сообщалось, что зарплаты в Украине в 2021 году собираются повысить своим сотрудникам 23% работодателей.



