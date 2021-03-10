Поставки вакцины против COVID-19 американской компании Pfizer в Украину ожидаются в ближайшие недели. Партия вакцины может быть отправлена с территории Еврослюза.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак ходе онлайн-дискуссии «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021».

«С февраля началась вакцинация пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=pEYOUyt0uRs&feature=emb_title&ab_channel=DeutscheGesellschaftf%C3%BCrAusw%C3%A4rtigePolitike.V.

Ранее, 26 февраля, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Израиль готовит к отправке в Украину 10 млн. доз вакцины от коронавируса Pfizer. Вакцина будет отправлена в Украину из США, однако сроки поставок на данный момент неизвестны.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине за прошедшие сутки, 9 марта, вакцину от коронавируса получили 4 362 человека. Всего с начала вакцинации привили 23 480 человек — все они получили только первую дозу препарата.

А также, Украина одобрила китайскую вакцину от COVID-19 компании Sinovac. Поставку первой партии препарата ожидают в марте.