В Украине изменили механизм предоставления услуг населению Государственной службой занятости. Теперь подтверждение безработным намерения находиться в статусе безработного в период карантина возможно оформить дистанционно, без необходимости посещения центра занятости.

Подробности обнародовала пресс-служба Правительственного портала.

Также увеличен с 10 до 30 дней срок подачи в центры занятости документов, на основании которых им был предоставлен статус в период карантина в режиме онлайн;

Кроме того, было внедрено дистанционное составление плана трудоустройства, получение права на прохождение профессиональной подготовки лицами, уволенными с военной службы после участия в АТО до достижения ими пенсионного возраста.

Отметим, согласно официальным данным, по состоянию на январь 2021 года, в Государственной службе занятости находятся 459 тысяч безработных. Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины — 44%.

Диплом о высшем образовании из них имеют 49% ищущих работу, 34% окончили профессионально-техническое учебное заведение, и только 17% имеют один документ — о среднем образовании.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине в 2020 году средняя зарплата выросла почти на 1000 грн. Но при этом экономисты обращают внимание на рост безработицы и долгов по зарплатам.