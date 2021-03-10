В Киеве 14-летняя девочка совершила самоубийство, выбросившись с 18 этажа высотки.

Об этом передает Телеграм-канал «Вартові Еспресо».В Украине растет число детских суицидов: как определить, что ребенок думает о самоубийстве

Девочка возвращалась домой с уроков по рисованию, и даже позвонила матери и сказала, что скоро будет дома. После этого она зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.

К сожалению, врачи по приезду лишь констатировали смерть ребенка. Что побудило девочку к суициду — пока неизвестно.

В Ровно подросток едва не стал жертвой так называемой «группы смерти», которая отправила его на железнодорожные пути. Подозрительного парня, который ждал поезд, спас случайный прохожий.

Напомним, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней. Ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы». Второй ребенок попал в больницу. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предполагал, что смерть школьницы связана с очередным челленджем в интернете. Правоохранители также добавляли, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».Похожий инцидент произошел и в Умани, но там две восьмиклассницы наглотались таблеток, якобы не ради участия в челлендже или самоубийства. Зная о случае в Боярке, они выпили заведомо меньшую дозу, чтобы привлечь внимание родных.